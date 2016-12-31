Чемпионка мира по быстрым шахматам Анна Музычук стала еще и чемпионкой мира по блицу

31.12.2016 07:35

Украинский гроссмейстер Анна Музычук, которая всего два дня назад стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, теперь стала чемпионкой мира по блицу.

Так, чемпионат мира по блицу среди женщин закончился ее тяжелой победой - она лишь к финишу опередила соперниц.

Напомним, два дня назад Василий Иванчук и Анна Музычук стали чемпионами мира по быстрым шахматам среди мужчин и женщин соответственно.

В апреле 2015 года сестра Анны, Мария Музычук, стала чемпионкой мира по классическим шахматам, обыграв россиянку Наталью Погонину. Кроме того, украинская женская сборная по шахматам заняла в этом году третье место на мировой олимпиаде.