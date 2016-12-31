Елочные украшения из Украины есть на рынках 25 стран мира

31.12.2016 15:09

За десять месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Никольская на странице в Facebook, пишет news.liga.net.

Украинские игрушки есть на рынках 25 стран мира.

Основной рынок сбыта - страны ЕС. Сюда в этом году Украина экспортировала 62,3% игрушек. Среди крупнейших рынков потребления - Нидерланды, Германия и Польша.

Значительно вырос экспорт в Канаду (в 13,9 раза), в Беларусь (в 5,1 раза) и в Италию (в 3,1 раза).

При этом рынок РФ в этом году сократился на 54,4%.

Одни из самых крупных производителей: фабрика елочных украшений "Галимпекс" во Львове, фабрика Клавдиево и Теребовлянская фабрика елочных украшений.