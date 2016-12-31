Які подарунки приносять радість

31.12.2016 11:47

Американські науковці організували кілька досліджень та визначили, які покупки приносять людям справжнє щастя.

Дослідники провели опутиування серед американців, які вже зробили або отримали подарунки від близьких людей, передає "Знай". Всі презенти було розділено на три групи: матеріально – гаджети, посуд, сувеніри та інше; емпіричні – речі, які підходять для інтересів чи хобі людей, а третя група – емоції, тобто те, що може їх дарувати, приміром путівка кудись чи абонемент.

Виявилося, що найбільше люди цінують емпіричні подарунки, тому що з матеріальною або ж емоційною частинами інколи можна не вгадати і замість чарів подарувати непотріб. А саме те, що допоможе розвивати в улюбленому напрямку завджи буде пам'ятатися.