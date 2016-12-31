Последние новости раздела
- Журналист назвал уходящий год годом простых решений11:29
- Самые резонансные назначения уходящего года (ФОТО)10:25
- Погода в Украине: преимущественно без осадков, температура от -3 до 4 градусов09:46
- Мира, добра, чтоб не было войны - дончане пожелали киевлянам в Новом году (ВИДЕО)09:35
- В праздничные дни Приватбанк переходит на специальный график работы, клиентам будут доступны все сервисы09:01
- Что нужно выбросить в предверии Нового года из дома и головы08:23
- Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)08:10
- Министр обороны поздравил военнослужащих с Новогодними праздниками и поблагодарил украинцев за поддержку армии08:04
- В Украине снова могут быть проблемы с работой Реестра е-деклараций07:49
- Чемпионка мира по быстрым шахматам Анна Музычук стала еще и чемпионкой мира по блицу07:35
Які подарунки приносять радість
31.12.2016 11:47
Американські науковці організували кілька досліджень та визначили, які покупки приносять людям справжнє щастя.
Дослідники провели опутиування серед американців, які вже зробили або отримали подарунки від близьких людей, передає "Знай". Всі презенти було розділено на три групи: матеріально – гаджети, посуд, сувеніри та інше; емпіричні – речі, які підходять для інтересів чи хобі людей, а третя група – емоції, тобто те, що може їх дарувати, приміром путівка кудись чи абонемент.
Виявилося, що найбільше люди цінують емпіричні подарунки, тому що з матеріальною або ж емоційною частинами інколи можна не вгадати і замість чарів подарувати непотріб. А саме те, що допоможе розвивати в улюбленому напрямку завджи буде пам'ятатися.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, ученые, подарки, радость
Читайте также:
- Загадки природы, которые живут в нас: cила веры и подвох чистоты
- На Луне обнаружен НЛО (ВИДЕО)
- Губит зубы жареное и быстрорастворимое
- Вступление в партию Захарченко сулит бесплатные булочки, скидку на проезд в транспорте и на чебуреки
- Обездвиженный художник мечтает о коляске от президента-земляка
- Донецкие ученые превращают отраву в топливо и измеряют загрязнение… растениями
- Во сколько обойдется новогодний стол жителям оккупированного Донецка10:46
- "Власти ДНР" снова обвинили ВСУ в нарушении режима тишины10:12
- Мира, добра, чтоб не было войны - дончане пожелали киевлянам в Новом году (ВИДЕО)09:35
- Полиция Донетчины работает в усиленном режиме (ФОТО)08:51
- Что нужно выбросить в предверии Нового года из дома и головы08:23
- Министр обороны поздравил военнослужащих с Новогодними праздниками и поблагодарил украинцев за поддержку армии08:04
- Ситуация на фронте: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошло боестолкновение07:29
- На Новый год и Рождество в "ДНР" не будет действовать комендантский час21:56
- Еще 8 городов Украины внесены в пилотный проект по упрощению регистрации брака21:38
- Мнение эксперта: Кремлю могут дать сигнал: Украина – это ваша сфера влияния21:17
- Журналист назвал уходящий год годом простых решений11:29
- В США скончался автор олененка Бэмби из мультика Диснея (ФОТО)11:08
- Названы 10 лучших фильмов уходящего года11:04
- В Багдаде в результате взрывов погибло более 20 человек 10:54
- Во сколько обойдется новогодний стол жителям оккупированного Донецка10:46
- Российские хакеры атаковали электросети США10:35
- Самые резонансные назначения уходящего года (ФОТО)10:25
- "Власти ДНР" снова обвинили ВСУ в нарушении режима тишины10:12
- В Чехии откроется центр по борьбе с российской пропагандой10:10
- Погода в Украине: преимущественно без осадков, температура от -3 до 4 градусов09:46
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации