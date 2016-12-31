Как мы проводим Новый год в разном возрасте - забавные графики

31.12.2016 13:09

С течением времени наше восприятие Нового года меняется. День, который мы считали самым прекрасным в году в детстве, иногда похож на сущий кошмар из-за суеты и цейтнота в следующие 20–30 лет.

AdMe.ru покажет, как мы воспринимаем новогодний праздник в зависимости от возраста.