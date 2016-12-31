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Как мы проводим Новый год в разном возрасте - забавные графики

31.12.2016 13:09
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Как мы проводим Новый год в разном возрасте - забавные графики

С течением времени наше восприятие Нового года меняется. День, который мы считали самым прекрасным в году в детстве, иногда похож на сущий кошмар из-за суеты и цейтнота в следующие 20–30 лет.

AdMe.ru покажет, как мы воспринимаем новогодний праздник в зависимости от возраста.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, возраст, праздник, новый год, подарки
 
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