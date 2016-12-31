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Мнение: В 2017 году политический кризис в Украине будет углубляться

31.12.2016 12:03
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Мнение: В 2017 году политический кризис в Украине будет углубляться

Такой прогноз в эфире телеканала "112 Украина" озвучила юридический эксперт Марина Ставнийчук.

"Мой прогноз абсолютно очевиден на следующий год. Кризис будет углубляться. Уже очевидно, что все рычаги и возможности, все ресурсы, которые имела эта власть, она использовала. Они политические банкроты, полностью. О режиме доверия нечего говорить, рейтинги минусовые. Чтобы не говорили политики, какие у них президентские рейтинги и прочее, минусовые рейтинги зашкаливают. Об этом они не говорят. И скажем, если 80% населения по последним социологическим опросам считает, что государство идет не так и не туда, это уже та лакмусовая бумажка", - заявила Ставнийчук.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Украина, Донбасс, кризис, власть
 
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