Радикал Ляшко назвал главное разочарование 2016 года для украинцев (ВИДЕО)

31.12.2016 13:33

Депутат Верховной рады Надежда Савченко — "самое большое разочарование" украинцев в 2016 году, заявил в эфире украинского телеканала лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я думаю, что Надежда Савченко — это самое большое разочарование украинцев в уходящем году. Вся Украина держала за нее кулаки, боролась, весь мир подняли. Миллионы украинцев выходили для того, чтобы освободить героическую лётчицу Надежду Савченко. А что получили взамен? Что она говорит, что украинцы вообще к этому не причастны, она благодарна только своей маме и сестре. Безусловно, и маме, и сестре, но рассказывать, что украинцы к этому не причастны. Какие миллионы вставали, чтобы вызволить ее. Я думаю, что это нечестно перед украинцами", — считает Ляшко.

Украинский политик также отметил, что "сегодняшняя позиция Савченко чрезвычайно вредит Украине".



