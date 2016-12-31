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Самые резонансные назначения уходящего года (ФОТО)
В 2016 году Украина получила нового премьер-министра, правительство и генерального прокурора, а на смену грузинским реформаторам пришли польские. Сегодня.ua вспоминает самые резонасные назначения уходящего года.
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман был назначен премьер-министром 14 апреля 2016 года. Вынесению его кандидатуры на голосование предшествовал ряд переговоров. Как утверждал тогда народный депутат фракции Блока Петра Порошенко Мустафа Найем, Гройсман не сразу согласился занять пост премьер-министра из-за разногласий по кадровым вопросам в правительстве. Впрочем, его кандидатура была согласована и поддержана парламентом. Выступая в сессионном зале, Гройсман пообещал положить конец коррупции и заявил, что нужно построить совершенно новый диалог с украинским обществом.
В Кабинете министров также была сформирована новая команда. Впрочем, одно из самых проблемных министерских кресел – пост министра здравоохранения – долго оставалось свободным.
В июле 2016 года временно исполняющим обязанности министра здравоохранения была назначена волонтер и общественный деятель Ульяна Супрун, которая до этого была заместителем министра здравоохранения.
Супрун — американка украинского происхождения, врач-радиолог. Замужем за политологом Марком Супруном, с которым с осени 2013 года переехала жить в Украину. Во времена Майдана Супрун работала в медслужбе, затем стала волонтером, основала курсы по тактической подготовке "Защита патриотов", которые окончили 15 тысяч человек. Еще до своего назначения Ульяна Супрун успела озвучить основные постулаты медреформы: увеличение числа врачей общей практики, введение обязательных медосмотров населения, создание реестра пациентов, повышение квалификации врачей-интернов, лицензирование врачей, увеличение финансирования медицины за счет налогов на алкоголь и табак, введение медстраховки.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
12 мая 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на назначение Юрия Луценко новым генеральным прокурором Украины. Для того, чтобы он занял этот пост, парламент внес изменения в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры, которые позволяют кандидату на должность генерального прокурора не иметь юридического образования. Согласно им, кандидат на должность главы ГПУ должен иметь высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5-ти лет. Таким образом у Луценко, у которого нет профильного юридического образования, появилась возможность занять этот пост.
Руководитель "Укрзализныци" Войцех Балчун
В апреле Кабмин назначил бывшего поляка Войцеха Балчуна главой правления ПАО "Укрзализныця". Ранее Балчун был руководителем польских железных дорог, где провел масштабную реорганизацию системы управления, автоматизацию, и вывел компанию с убытка на прибыль. Кроме того, Балчун еще и лидер рок-группы Chemia.
Впрочем, в Украине пока его деятельность вызывает критику – так, недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не доволен работой главы "Укрзализныци", и посоветовал ему меньше заниматься политикой.
"Ключевая задача господина Балчуна – это работать. Политика – это не его, его – это работа и ее результат. Пока что ожидаемого результата я не вижу. У нас прошло 7 месяцев работы и тех существенных сдвигов, которые были обещаны им самим и тех сдвигов, которые требовало Мининфраструктуры, к сожалению, пока что не достигнуто", – заявил Омелян.
Заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева
26 октября Кабмин назначил Анастасию Дееву на должность замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции. Это назначение вызвало большой резонанс в обществе. В частности, после назначения 24-летней Деевой на должность заместителя Авакова появилась информация, что она имеет 10-летний трудовой стаж, что вызвало шквал критики на фоне ее молодого возраста. Согласно предоставленной МВД биографии чиновницы, Деева указывает 7 лет трудового стажа.
Впрочем, общественность обсуждала не только возраст и стаж замминистра. Пользователи интернета обнаружили в сети ряд провокационных снимков Деевой. Впрочем, глава МВД Арсен Аваков заявил, что часть фото – подделка.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, Кабинет министров, год, назначение, чиновники
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