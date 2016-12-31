Последние новости раздела
- Украинцы теряют доверие к Европейскому Союзу - Геращенко14:13
- "Главное – чтобы мы говорили о войне в прошедшем времени" - Тымчук13:45
- Радикал Ляшко назвал главное разочарование 2016 года для украинцев (ВИДЕО)13:33
- Как мы проводим Новый год в разном возрасте - забавные графики13:09
- Пусть будет мир и Украина - военные поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО)12:13
- Мнение: В 2017 году политический кризис в Украине будет углубляться12:03
- Які подарунки приносять радість11:47
- Журналист назвал уходящий год годом простых решений11:29
- Самые резонансные назначения уходящего года (ФОТО)10:25
- Погода в Украине: преимущественно без осадков, температура от -3 до 4 градусов09:46
Украинцы теряют доверие к Европейскому Союзу - Геращенко
31.12.2016 14:13
Европейский Союз теряет доверие среди украинского общества из-за проволочек с предоставлением Украине безвизового режима. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в эфире "5 канала", - сообщает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".
"Важно, чтобы в украинском обществе правильно понимали, что вся история о безвизе не связана с каким-то украинским предательством. Мы все сделали для решения этого вопроса. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем понятно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому "специальному механизму", - сказала Геращенко.
"Для меня так же очевидно, что вся эта история обернулась тем, что Европейский Союз теряет доверие среди украинского общества. А это очень серьезно" – уверена она.
"Важно, чтобы в украинском обществе правильно понимали, что вся история о безвизе не связана с каким-то украинским предательством. Мы все сделали для решения этого вопроса. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем понятно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому "специальному механизму", - сказала Геращенко.
"Для меня так же очевидно, что вся эта история обернулась тем, что Европейский Союз теряет доверие среди украинского общества. А это очень серьезно" – уверена она.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, доверие, Евросоюз, режим
Читайте также:
- Решение по безвизу для украинцев снова затягивается
- Запад поставил Украине условие - деньги в обмен на реформы
- Юлия Тимошенко смастерила флаг и объявила голодовку
- Евросоюз пока не планирует посредничества между Украиной и Россией
- 60 млн евро предоставит Евросоюз Украине для развития приграничного сотрудничества
- ЕС продлил санкции против оккупированного Крыма еще на год
- В Мариуполе пьяный полицейский на автомобиле въехал в городскую елку (ФОТО)14:22
- За сутки в зоне АТО ранен один боец13:55
- "Главное – чтобы мы говорили о войне в прошедшем времени" - Тымчук13:45
- Поблизу Верхньоторецька СБУ затримала бойовика "ДНР"13:15
- Боевик Ходаковский рассказал о больших потерях батальона "Восток"12:45
- Пусть будет мир и Украина - военные поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО)12:13
- Во сколько обойдется новогодний стол жителям оккупированного Донецка10:46
- "Власти ДНР" снова обвинили ВСУ в нарушении режима тишины10:12
- Мира, добра, чтоб не было войны - дончане пожелали киевлянам в Новом году (ВИДЕО)09:35
- Полиция Донетчины работает в усиленном режиме (ФОТО)08:51
- В Мариуполе пьяный полицейский на автомобиле въехал в городскую елку (ФОТО)14:22
- Украинцы теряют доверие к Европейскому Союзу - Геращенко14:13
- Новий рік вже зустріли жителі острова Різдва та Нової Зеландії14:03
- За сутки в зоне АТО ранен один боец13:55
- "Главное – чтобы мы говорили о войне в прошедшем времени" - Тымчук13:45
- Радикал Ляшко назвал главное разочарование 2016 года для украинцев (ВИДЕО)13:33
- Поблизу Верхньоторецька СБУ затримала бойовика "ДНР"13:15
- Как мы проводим Новый год в разном возрасте - забавные графики13:09
- Экипаж МКС будет встречать Новый год 16 раз13:00
- Боевик Ходаковский рассказал о больших потерях батальона "Восток"12:45
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ