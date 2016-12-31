Украинцы теряют доверие к Европейскому Союзу - Геращенко

31.12.2016 14:13

Европейский Союз теряет доверие среди украинского общества из-за проволочек с предоставлением Украине безвизового режима. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в эфире "5 канала", - сообщает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".



"Важно, чтобы в украинском обществе правильно понимали, что вся история о безвизе не связана с каким-то украинским предательством. Мы все сделали для решения этого вопроса. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем понятно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому "специальному механизму", - сказала Геращенко.



"Для меня так же очевидно, что вся эта история обернулась тем, что Европейский Союз теряет доверие среди украинского общества. А это очень серьезно" – уверена она.