В чем встречать Год Петуха - советы для всех знаков Зодиака

31.12.2016 21:26

Новый, 2017 год, — год Петуха. Какой же наряд выбрать для встречи главного праздника?

Опираясь на советы астрологов, DonPress предлагает варианты образов, которые стоит опробовать именно сегодня, в Новогоднюю ночь.

Экспериментируйте и помните: что бы вы ни надели, праздничное настроение и улыбка в моде всегда.

Овен Сегодня лучше избегать соблазнительных образов — прозрачный намек на изменения в личной жизни? Возможно! Стоит придать себе некой загадочности, например, вашей «изюминкой» может стать новый парфюм.

Телец Сегодня вы можете выбрать для создания неповторимого образа любой наряд и будете неотразимы! А вот от экспериментов с макияжем, украшениями, аксессуарами стоит отказаться.

Близнецы Особых рекомендаций нет — ваш новогодний наряд может быть любым. Обязательное условие — красный цвет, например, заколка в волосах. Это отличная примета, и, к тому же, любимый цвет хозяина нового года.

Раки Яркость и эксцентричность — вот ваш девиз в Новогоднюю ночь! Радуйте себя и близких, пробуя новые образы. Чем ярче вы оденетесь, тем лучше!

Львы Пожалуй, представителям этого знака Зодиака звезды дарят наибольшую свободу выбора наряда. «Прислушайтесь к своему сердцу», — гласит ваш гороскоп. Возможно, речь идет не только о выборе одежды?

Дева Совет: в Новогоднюю ночь лучше выбрать сдержанные цвета. Нежные, легкие ткани, пастельная гамма, стильные аксессуары, — в общем, классика.

Весы Вам лучше выбрать яркий наряд! Красный цвет обязательно должен украшать ваш образ, если не стать его основой.

Скорпион Звезды даруют представителям этого знака простор для фантазии и реализации самых смелых задумок! Одно условие: продумайте акцент, главную деталь образа. Это должно быть нечто особенное, то, что выделит вас из толпы!

Стрелец Женщинам-стрельцам подойдут декольтированные платья, мужчинам — элегантные нестрогие костюмы. Наслаждайтесь праздником!

Козерог Кольцо с камнем принесет вам удачу. Наряд выбирайте, какой хотите, только помните о сдержанности общего тона вашего образа. Одной яркой детали достаточно, чтобы создать его.

Водолей Яркие украшения, юбки макси, а для мужчин — легкие ткани, яркие, с парой ненавязчивых акцентов — возможно, шарф, запонки, необычный галстук? Решайте сами, каким будет ваш образ!

Рыбы Самое главное для вашего образа — одежда должна быть новой! Красный цвет в эту Новогоднюю ночь обязательно должен присутствовать в вашем образе, даже если это просто помада, или галстук, или шейный платок, или брошь.