- Украинские военные поздравили с новогодними праздниками жителей оккупированного Донбасса (ВИДЕО)21:38
- Руководитель АТО поздравил украинских воинов с новогодними праздниками21:33
- В чем встречать Год Петуха - советы для всех знаков Зодиака21:26
- В следующем году Украина одержит победу и вернет оккупированные территории - Маккейн20:18
- Во львовском аэропорту трогательно исполнили "Щедрик" (ВИДЕО)19:36
- Губернатор Донетчины поздравил украинцев с Новым годом18:19
- С 1 января увеличивается доплата военным за участие в АТО17:39
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины 16:52
- Назван лучший игрок "Шахтера" в 2016 году16:28
- Пресс-центр АТО поздравил украинцев с Новым годом16:06
В чем встречать Год Петуха - советы для всех знаков Зодиака
Новый, 2017 год, — год Петуха. Какой же наряд выбрать для встречи главного праздника?
Опираясь на советы астрологов, DonPress предлагает варианты образов, которые стоит опробовать именно сегодня, в Новогоднюю ночь.
Экспериментируйте и помните: что бы вы ни надели, праздничное настроение и улыбка в моде всегда.
Овен Сегодня лучше избегать соблазнительных образов — прозрачный намек на изменения в личной жизни? Возможно! Стоит придать себе некой загадочности, например, вашей «изюминкой» может стать новый парфюм.
Телец Сегодня вы можете выбрать для создания неповторимого образа любой наряд и будете неотразимы! А вот от экспериментов с макияжем, украшениями, аксессуарами стоит отказаться.
Близнецы Особых рекомендаций нет — ваш новогодний наряд может быть любым. Обязательное условие — красный цвет, например, заколка в волосах. Это отличная примета, и, к тому же, любимый цвет хозяина нового года.
Раки Яркость и эксцентричность — вот ваш девиз в Новогоднюю ночь! Радуйте себя и близких, пробуя новые образы. Чем ярче вы оденетесь, тем лучше!
Львы Пожалуй, представителям этого знака Зодиака звезды дарят наибольшую свободу выбора наряда. «Прислушайтесь к своему сердцу», — гласит ваш гороскоп. Возможно, речь идет не только о выборе одежды?
Дева Совет: в Новогоднюю ночь лучше выбрать сдержанные цвета. Нежные, легкие ткани, пастельная гамма, стильные аксессуары, — в общем, классика.
Весы Вам лучше выбрать яркий наряд! Красный цвет обязательно должен украшать ваш образ, если не стать его основой.
Скорпион Звезды даруют представителям этого знака простор для фантазии и реализации самых смелых задумок! Одно условие: продумайте акцент, главную деталь образа. Это должно быть нечто особенное, то, что выделит вас из толпы!
Стрелец Женщинам-стрельцам подойдут декольтированные платья, мужчинам — элегантные нестрогие костюмы. Наслаждайтесь праздником!
Козерог Кольцо с камнем принесет вам удачу. Наряд выбирайте, какой хотите, только помните о сдержанности общего тона вашего образа. Одной яркой детали достаточно, чтобы создать его.
Водолей Яркие украшения, юбки макси, а для мужчин — легкие ткани, яркие, с парой ненавязчивых акцентов — возможно, шарф, запонки, необычный галстук? Решайте сами, каким будет ваш образ!
Рыбы Самое главное для вашего образа — одежда должна быть новой! Красный цвет в эту Новогоднюю ночь обязательно должен присутствовать в вашем образе, даже если это просто помада, или галстук, или шейный платок, или брошь.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, праздник, новый год, одежда
- На праздники пустят 28 дополнительных поездов
- Какими будут главные елки страны?
- Советы психолога: как вселить в наши мысли новогодней ночи волшебство
- Украинцев ждут подорожания и нововведения
- Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)
- 20 лет Независимости. Докучаевск: Ильич не выдерживает такую жизнь
- Перед приездом Порошенко и сенаторов США в Широкино боевики пытались штурмовать позиции ВСУ21:47
- Украинские военные поздравили с новогодними праздниками жителей оккупированного Донбасса (ВИДЕО)21:38
- Руководитель АТО поздравил украинских воинов с новогодними праздниками21:33
- Сегодня через мост пошел транспорт - Жебривский о восстановленных мостах (ФОТО, ВИДЕО)21:01
- Задержанный боевик из "Оплота" рассказал о российских военных на Донбассе20:25
- В следующем году Украина одержит победу и вернет оккупированные территории - Маккейн20:18
- В Маріуполі військові провели запуск системи «AEROS» (ФОТО)19:53
- Ситуация на фронте: боевики стреляли на всех направлениях, всего 20 обстрелов19:32
- Порошенко открыл отстроенные мосты на Донбассе, разрушенные боевиками19:21
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса19:02
- Микс «Зимы» Вивальди и оскароносной песни из м/ф «Холодное сердце» (ВИДЕО)22:22
- Перед приездом Порошенко и сенаторов США в Широкино боевики пытались штурмовать позиции ВСУ21:47
- Украинские военные поздравили с новогодними праздниками жителей оккупированного Донбасса (ВИДЕО)21:38
- Руководитель АТО поздравил украинских воинов с новогодними праздниками21:33
- В чем встречать Год Петуха - советы для всех знаков Зодиака21:26
- Сегодня через мост пошел транспорт - Жебривский о восстановленных мостах (ФОТО, ВИДЕО)21:01
- Задержанный боевик из "Оплота" рассказал о российских военных на Донбассе20:25
- В следующем году Украина одержит победу и вернет оккупированные территории - Маккейн20:18
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу20:09
- В Маріуполі військові провели запуск системи «AEROS» (ФОТО)19:53
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение