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В праздничные дни Приватбанк переходит на специальный график работы, клиентам будут доступны все сервисы
"ПриватБанк" в праздники позволит пользователям получать самые популярные услуги круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"В предновогодний период "ПриватБанк" переходит на специальный график инкассации банкоматов и терминалов самообслуживания, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к наличности для клиентов всех украинских банков. Без праздников, перерывов и выходных работает интернет-банк "Приват24" и мобильные приложения "ПриватБанка", через которые можно оплатить любой счет, купить билеты на транспорт, получить и отправить перевод, пополнить депозитный счет и воспользоваться другими услугами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в праздничные дни доступ к самым популярным услугам и сервисам обеспечат через банкоматы и терминалы "ПриватБанка".
Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО "ПриватБанк". 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка": Минфин приобрел 100% акций за одну гривну.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Рождество, новый год, ПриватБанк, сервис, клиент, услуги
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