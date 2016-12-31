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В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене многоэтажного дома (ФОТО)
30 декабря житель Запорожья Василий Бушаров с помощью проектора устроил показ советской новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" на стене соседнего многоэтажного дома. Фотографию с показа он опубликовал на свей странице в Facebook, сообщает сайт novosti.dn.ua.
"Иду на добивание. Украшаю проекцией соседние дома", – написал Бушаров.
В комментариях он отметил, что это был первый запуск проектора, который он купил в тот день.
Отметим, что в конце 2015 года в Госкино заявили о возможном запрете "Иронии судьбы" в связи с участием в одном из эпизодов фильма Валентины Талызиной. В Украине актриса была включена включена в список лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности страны". Позже в Нацсовете заявили, что прокатное удостоверение у фильма никто не отзывал.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донбасс, Запорожье, фильм, дом, проект, стена
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