Во львовском аэропорту трогательно исполнили "Щедрик" (ВИДЕО)

31.12.2016 19:36

Львовяне присоединились к всемирному флешмобу, посвященному 100-летию знаменитой рождественской украинской песни "Щедрик". Ее спели 300 вокалистов в заое прилетов Львовского аэропорта, сообщает Zik.

Участие в действе приняли студенческий хор, женский хор "Девичьи мечты", муниципальный хор "Гомин", заслуженая хорова капелла України "Боян", народная хоровая капелла студентов Gaudeamus и, наконец, хор гарнизонного храма святых Апостолов Петра и Павла.

Для пассажиров флешмоб стал настоящей приятной неожиданностью, когда хористы внезапно начали сходиться в центр зала.

Отмечается, что культурная акция такого масштаба проводилась в городе впервые. Как известно, первыми исполнителями "Щедрика" 100 лет назад стал хор Киевского университета. В этом же году флешмоб проводится в разных городах мира и Украины.