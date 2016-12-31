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Во львовском аэропорту трогательно исполнили "Щедрик" (ВИДЕО)

31.12.2016 19:36
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Во львовском аэропорту трогательно исполнили "Щедрик" (ВИДЕО)

Львовяне присоединились к всемирному флешмобу, посвященному 100-летию знаменитой рождественской украинской песни "Щедрик". Ее спели 300 вокалистов в заое прилетов Львовского аэропорта, сообщает Zik.

Участие в действе приняли студенческий хор, женский хор "Девичьи мечты", муниципальный хор "Гомин", заслуженая хорова капелла України "Боян", народная хоровая капелла студентов Gaudeamus и, наконец, хор гарнизонного храма святых Апостолов Петра и Павла.

Для пассажиров флешмоб стал настоящей приятной неожиданностью, когда хористы внезапно начали сходиться в центр зала.

Отмечается, что культурная акция такого масштаба проводилась в городе впервые. Как известно, первыми исполнителями "Щедрика" 100 лет назад стал хор Киевского университета. В этом же году флешмоб проводится в разных городах мира и Украины. 



Теги: Украина, Донбасс, аэропорт, Львов, щедривки, флешмоб
 
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