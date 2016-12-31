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Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)
31.12.2016 08:10
Традиционные обращения президентов объединили в рождественскую песню.
К Новому году ТСН.ua создал музыкальную композицию из ежегодных праздничных обращений всех президентов Украины (от Леонида Кравчука 1991 года до Петра Порошенко 2015-го).
Видео опубликовано в УouTube. В юмористическом ролике смонтировали кадры из 11 поздравлений: одно от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича. В основу рэп-песни легла известная традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Украина, Донбасс, президент, новый год, поздравление
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