Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)

31.12.2016 08:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)

Традиционные обращения президентов объединили в рождественскую песню.

К Новому году ТСН.ua создал музыкальную композицию из ежегодных праздничных обращений всех президентов Украины (от Леонида Кравчука 1991 года до Петра Порошенко 2015-го).

Видео опубликовано в УouTube. В юмористическом ролике смонтировали кадры из 11 поздравлений: одно от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича. В основу рэп-песни легла известная традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.





Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Украина, Донбасс, президент, новый год, поздравление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх