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Атрибутика милиции стала недействительной

01.01.2017 19:41
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Атрибутика милиции стала недействительной

С сегодняшнего дня атрибутика милиции недействительна. Соответствующая норма закреплена в законе Украины "О Национальной полиции"., пишет 112.
Отметим, в соответствии с пунктом 17, 18 заключительных и переходных положений закона, до 31 декабря 2016 г. полицейские могли использовать атрибуты милиции, в частности удостоверение, печати, логотипы и эмблемы милиции и Министерства внутренних дел Украины.
Также согласно закону, полицейским разрешалось ношение и использование обмундирования, определенного для работников милиции.
С 1 января 2017 г. работник полиции должен носить новую полицейскую форму и иметь при себе удостоверение и жетон сотрудника полиции.



Теги: Донбасс, милиция, полиция, форма
 
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