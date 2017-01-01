Атрибутика милиции стала недействительной

01.01.2017 19:41

С сегодняшнего дня атрибутика милиции недействительна. Соответствующая норма закреплена в законе Украины "О Национальной полиции"., пишет 112.

Отметим, в соответствии с пунктом 17, 18 заключительных и переходных положений закона, до 31 декабря 2016 г. полицейские могли использовать атрибуты милиции, в частности удостоверение, печати, логотипы и эмблемы милиции и Министерства внутренних дел Украины.

Также согласно закону, полицейским разрешалось ношение и использование обмундирования, определенного для работников милиции.

С 1 января 2017 г. работник полиции должен носить новую полицейскую форму и иметь при себе удостоверение и жетон сотрудника полиции.