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МИД Украины просит своих граждан быть осторожными
После того, как в Турции случился еще один террористический акт - массовый расстрел гостей клуба этой ночью, лидер Украины Петр Порошенко и МИД страны немедленно отреагировали, пишет Диалог UA.
Так, гарант обратился к властям и жителям Турции, выразив им свое сочувствие и желание одолеть терроризм на планете.
"Сильно осуждаю жестокий теракт в Стамбуле, который случился в ночь Нового года. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", - написал по-английски Петр Порошенко в микроблоге Twitter.
В МИД страны тоже отреагировали довольно бурно.
Кроме того, свои предостережения украинцам опубликовало посольство Украины в Турции.
"Из-за теракта, который случился в городе Стамбул 1-го января 2017 года, посольство обращает внимание украинцев, которые пребывают или планируют приехать в Турцию, в важности соблюдения правил безопасности и рекомендаций дипломатического ведомства Украины".
Рекомендации таковы: избегайте долгого нахождения в аэропортах, морских портах, вокзалах железной дороги и автовокзалах, ограничьте посещение админзданий, торговых и развлекательных центров, ресторанов, кафе и ночных клубов.
В МИД советуют следить за новостями и выполнять приказы и рекомендации полиции и местной власти, не забывать документы, которые подтверждают личность.
Теги: Донбасс, Турция, украинцы, МИД
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