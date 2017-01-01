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Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
Повышения тарифов Гройсману и Порошенко оказалось недостаточно. Видимо, таки хотят Третьего Майдана. Сегодня Кабмин одобрил Основные направления бюджетной политики на 2017 год. Помимо обычного бла-бла про бюджет, который никто выполнять не станет, есть одна бомба для нас с вами, дорогие соотечественники.
Речь идет и о добровольном декларировании, и о внедрении косвенных методов контроля доходов и расходов физлиц. Об этом Законопроект №4713., пишет Сергей Лямец, передает ipress.
Качество и суть документа такие, что создается впечатление: его писали умственно неполноценные. А еще - подлые.
Две недели для регистрации альтернативного законопроекта прошли. Был законопроект бывшего аудитора Александра Кирша, документ был более вменяемым. Но в мае Кирш его отозвал. Почему?
Теперь остался только один проект. Комитета Нины Южаниной, бывшего бухгалтера Петра Порошенко. Видимо, Нина Петровна сильно расстроилась, что не заняла место Романа Насирова в Налоговой, и решила въехать в историю на новой хромой кобыле под названием «выдою население досуха».
Укажу еще несколько "светочей", которые решили поддержать этот законопроект. Тоже, видимо, в историю решили заглянуть.
Власть пошла по пути: зачем пытаться раскручивать платить налоги олигархов и прочих пользователей офшоров? Пусть министр финансов является хозяином нескольких оффшоров. Пусть Порошенко и Коломойский выводят капиталы через Кипр и Панаму. Зачем их трогать, если можно выдавить копейку с "пересічного"?
Как обычно, все упаковано под мировую практику, требование МВФ и стремление к лучшей жизни. Законопроект предполагает проведение разового декларирования и так называемой налоговой амнистии. Сами по себе идеи неплохие, если бы не множество деталей, которые превращают светлую идею в адскую смесь идиотизма и желания снять с населения новую шкуру.
Например. Условно, я декларирую 500 тыс грн своего имущества. Это и будет мой подтвержденный уровень доходов, который я решил открыть государству. Дальше я начинаю жить новой жизнью, и государство ко мне претензий не имеет. Все, что найдут после этого, будут облагать налогом по-честному.
Теперь украинская специфика. После того, как я задекларирую свои доходы, меня обязательно проверят. Придут и посмотрят, что у меня есть дома, на чем езжу, где покупаю пиццу. И досчитают. Дескать, не 500 тысяч, а 600 тысяч у тебя доход, гражданин.
Я сомневаюсь, что они пойдут к Юлии Тимошенко (которая типа машину одолжила и дом не ее), или к тем же Южаниной, Павелко, Рыбалке. Не тронут Порошенко и Ахметова, к Коломойскому – как же, там и по роже можно выхватить.
Налоговики будут трусить "пересічних". Тех, на ком можно оторваться.
Еще один пример. В ходе декларирования предлагается освободить от налогообложения только заявленное движимое и недвижимое имущество, акции, имущественные права. А вот с заявленных средств, которые имеются в наличной или безналичной форме (и с которых как раз "пересічний"-то налог уже заплатил) предлагается изъять в пользу бюджета 3%!
То есть, несите депозиты в банки, дорогие сограждане. Налоговики тут же состригут свои проценты – причем, не с заработанных процентов, а с тела депозита!!!!
Посчитаем. Сумма депозита 10 000 грн. На год под 23% годовых. Через год вы вернете 12300 грн. Но – минус 369 грн. Итого, получите назад 11031 грн. Итого, реальная ставка по депозиту – чуть выше 10% годовых. По гривне!
А тем временем Гонтарева еще «почистит» банковскую систему, и курс доллара будет 30.
А если у вас депозит выше 20 тыс грн, то заплатите еще налог на депозит 15% с процентов.
Есть и тайные пункты. По ставке 6% предлагается обложить доходы в форме права требования. Не знаю, о чем это. Юристы, поясните, пожалуйста.
Декларировать активы нужно, если их общий объем превышает сумму в 200 тыс грн. Иначе именно эта сумма активов будет считаться находившейся в наличии у физлица по состоянию на 01 января 2016 года.
Какая часть населения имеет имущество больше, чем на 8 тысяч долларов? Думаю, процентов 50 жителей Украины точно. Например, все семьи с квартирами и машинами.
Подобный бред уже пытался протянуть бывший глава Налоговой Игорь Билоус в 2014 году. Однако с тех пор эти 200 тыс. грн. существенно уменьшились вследствие инфляции.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, украинцы, налог, имущество
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