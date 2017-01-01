Народный депутат Пашинский в лесу отстреливался от пьяного, напавшего на него с бутылкой

01.01.2017 16:44

Народный депутат Сергей Пашинский рассказал о том, как ему пришлось отстреливаться от неизвестного, напавшего на него вечером 31 декабря. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке". Об этом сообщает Остров.

"Вечір перед Новим Роком пройшов для мене, на жаль, дуже прикро. Повертаючись близько 17:00 додому, ми з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі. Я вирішив вийти з машини, щоб звернути увагу людей, що були поруч з машиною, на небезпеку, на яку вони наражають інших водіїв, фактично перегородивши дорогу в темну пору доби. Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу. Ми перев’язали йому рану, відразу викликали швидку та поліцію", - рассказал депутат.

"Я майже в нормі. Нападник в лікарні приходить у себе. Поліція розбирається що це було...", - добавил он.