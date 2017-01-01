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Оригинальное поздравление адресованное россиянам от блогера
Известный украинский блогер Павло Правый передал привет россиянам, заверив их в том, что с таким подходом в экономике РФ их стране ничего не грозит.
По данным ФТС, лишь 6,5% товаров, которые РФ продает за рубеж, приходится на машины и оборудование, три четверти экспорта – это минеральное сырье и металлы. За период кризиса сектора экономики, связанные с добычей полезных ископаемых и их транспортировкой за рубеж, выросли на 4%, несырьевые – упали на 9%. «Так вот, братья. Очень для вас плохая новость: никто вас оккупировать не собирается. Никакое НАТО и никакая Америка. Незачем. Вы добровольно превращаетесь в рабов на рудничных карьерах. Вы будете продавать руду, лес, будете отравлять свои города выбросами металлургических предприятий, чтобы за копейки продать проклятым «гейропейцам» металлические слитки. Вы все это будете делать добровольно и в огромных количествах. По ценам ниже мировых. В обмен на «ножки Буша». Зачем же вас еще и завоевывать?», – отметил Павло Правый.
В то же время блогер отмечает, что за последние два года в Украине удалось построить несколько очень интересных предприятий, которые делают комплектующие для мировых производителей автомобилей.
«Дорогие братья, продолжайте давить сыр бульдозерами и есть дрянь под названием «сырный продукт». Это – ваш выбор. Ну, а о том, что мы вас вытеснили из индийского и пакистанского рынков вооружений вы уже знаете. Нет? Как же так? Неужели Киселев и Соловьев вам об этой выдающейся победе «русского мира» не рассказали? Можете и дальше верить бреду, который они несут о голодных украинцах, замерзающих в новогоднюю ночь в нетопленных квартирах. Можете и дальше верить Путину. С Новым годом вас, встающие с колен», – подытожил блогер.
Источник Zvistka
Теги: Донбасс, россияне, поздравление, блогер
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