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Поводов к оптимизму больше, чем год назад. Опубликовано новогоднее поздравление Порошенко. ВИДЕО

01.01.2017 07:46
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Поводов к оптимизму больше, чем год назад. Опубликовано новогоднее поздравление Порошенко. ВИДЕО

Дорогие украинцы! Не только дети, но и каждый из нас, независимо от возраста, верит в чудо. Особенно в это праздничное время, которое начинается еще со Святого Николая и заканчивается аж на Крещение. Особенно в эту ночь, когда настает Новый год и переполняет наши сердца радостью, верой, надеждой.

И поводов к оптимизму сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но и самое худшее, особенно в экономике, уже позади.
Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от вражеского закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады.
Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям и нам удалось возобновить экономический рост.
И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев.
Мы укрепили нашу обороноспособность, и справиться с заданием удалось без мобилизации.
Армия стает контрактной, а защитник отечества - одна из благороднейших профессий
И впервые в истории мы не купили ни одного кубометра газа из России. И это большой шаг к энергетической независимости нашей страны.
Как единый народ мы радовались победе Джамалы на Евровидении, большому успеху украинских параолимпийцев, и медалям олимпийцев в Рио-де-Жанейро, и точным ударам нашим боксеров.
Приходящий год особенный - это год столетия Украинской национальной революции.
Но тогда украинцы вместо того, чтобы объединиться против внешних угроз начали воевать между собой, и сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может очень легко повернуть экономику назад в пике, политику окунуть в анархию, а страну сделать легкой добычей агрессора.
О самых важных уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок не повторю и другим не дам.
Главным своим заданием вижу поддержку надлежащих политических условий для развития страны, и, конечно, усиление нашей обороноспособности. Укрепление международной поддержки Украины, сближение с ЕС и НАТО. И желаю каждому из вас мира, победы, счастья, благосостояния.
С особым уважением вспомним наших земных ангелов-хранителей. Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что вы дарите нам эту мирную праздничную ночь, за то, что гарантируете защиту в новом году.
От имени всей Украины поздравляю вас, наши соотечественники, дорогие братья и сестры в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донеччины и Луганщины.
Российская оккупация – это временно. Мы обязательно отъединимся, и все будет хорошо.
Слава Украине и с Новым годом!



Теги: Донбасс, президент, поздравление, Новый год
 
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