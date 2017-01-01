- В Каменском одна петарда спалила департамент финансов горсовета17:36
- Работа Единого государственного реестра е-деклараций на грани срыва17:11
- Народный депутат Пашинский в лесу отстреливался от пьяного, напавшего на него с бутылкой16:44
- США еще не сказали последнего слова по Донбассу16:17
- Украина подаст в международный суд на Россию за нарушение Договора о дружбе15:30
- В Овидиопольском районе снова нашли два зарубленных топором трупа: погибших мужчину и женщину перед смертью зверски добили12:53
- С сегодняшнего дня сигареты станут стоить 50 гривен10:39
- Оригинальное поздравление адресованное россиянам от блогера 10:21
- Олешко: у агента кдбістів вистачило нахабства назвати Савченко людиною року10:05
- С сегодняшнего дня телеканалы могут требовать от операторов плату за вещание09:41
Работа Единого государственного реестра е-деклараций на грани срыва
Государственное предприятие "Украинские специальные системы", являющееся администратором Единого государственного реестра е-деклараций заявило, что с 1 января 2017 года не сможет обеспечить стабильную работу реестра и соответствующие условия подачи е-деклараций. Об этом говорится в сообщении на сайте госпредприятия.
В Украине 1 января 2017 года начинается второй этап электронного декларирования. По информации Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), на этом этапе количество субъектов декларирования может достичь 2 млн человек. При таком увеличении нагрузки на ресурсы реестра стабильность его работы окажется под угрозой, отмечается в сообщении.
Сейчас ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий, а также сохранять и обрабатывать до 1 млн е-деклараций в год. Но, уже с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч и будет на порядок выше в дни пиковых нагрузок. Количество деклараций на втором этапе декларирования с 1 апреля может достичь 2,5 млн, сообщило госпредприятие.
"Украинские специальные системы" неоднократно акцентировали внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов Реестра, предоставили НАПК рекомендации и предложения в отношении перечня дополнительного оборудования и модернизации Реестра... Безусловно, модернизация и дооборудование это процессы, которые требуют времени, но они до сих пор не начаты", - подчеркивается в сообщении ГП "УСС".
Теги: Донбасс, работа, угроза, реестр
- Мэр Макеевки может распрощаться с некоторыми коммунальщиками
- Евро-2012 обеспечило работой инженеров и строителей
- "Республика" может быть спокойна: Плотницкий заявил, что он снова "в строю"
- Модельные штучки, или Как избежать подиумных ловушек
- "Мэр" Донецка Мартынов подтвердил переход ДМЗ на работу "в дежурном режиме"
- СМИ: "помидорная угроза" Кремля, просчеты Путина и за любое военное вмешательство приходится платить
- Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов15:53
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте15:04
- Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год14:40
- Дороги на Луганщине отремонтируют турки14:21
- Захарченко планирует «подгрести под себя» всю Донецкую область13:21
- Покровск встречал Новый год с Натальей Валевской12:28
- Воины ВСУ поздравили сограждан, живущих на временно окупированных территориях. ВИДЕО12:10
- Президент открыл восстановленные мосты11:50
- Дончане встречали Новый год на площади Ленина11:11
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО09:03
- "Ваша трагедия - наша", - дипломаты из МИД Украины и Павел Климкин удивили бурной реакцией на теракт в Стамбуле17:52
- В Каменском одна петарда спалила департамент финансов горсовета17:36
- Работа Единого государственного реестра е-деклараций на грани срыва17:11
- Народный депутат Пашинский в лесу отстреливался от пьяного, напавшего на него с бутылкой16:44
- США еще не сказали последнего слова по Донбассу16:17
- Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов15:53
- Украина подаст в международный суд на Россию за нарушение Договора о дружбе15:30
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте15:04
- Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год14:40
- Дороги на Луганщине отремонтируют турки14:21
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
- 31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям