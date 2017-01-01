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Разгромная речь сенатора США в зоне АТО заставила дрожать президента РФ
Сенатор Джон Маккейн особо подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки всегда были на стороне Украины, и в дальнейшем намерены лишь усиливать помощь украинскому народу, пишет Диалог UA.
С такими словами Маккейн выступил 31 декабря в зоне АТО, находясь с визитом в Мариуполе, в котором его также сопровождает Президент Украины Петр Порошенко.
Выступая перед бойцами АТО, американский сенатор убедительно заявил, что Путин и его пророссийские наемники никогда не победят свободную и сильную духом Украину.
"Владимир Путин, вы никогда не победите украинский народ и не сможете лишить его свободы и независимости", - заявил обратившись к хозяину Кремля Маккейн.
Далее последовало обращения сенатора к народу Украины. Джон Маккейн сказал, что США поддерживали, поддерживают и всегда в дальнейшем будут поддерживать Украину.
"Мы с вами. Ваша борьба - это наша борьба, и мы победим вместе", - заявил американский сенатор
Теги: Донбасс, Путин, речь, сенатор
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