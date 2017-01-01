Разгромная речь сенатора США в зоне АТО заставила дрожать президента РФ

01.01.2017 09:24

Сенатор Джон Маккейн особо подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки всегда были на стороне Украины, и в дальнейшем намерены лишь усиливать помощь украинскому народу, пишет Диалог UA.

С такими словами Маккейн выступил 31 декабря в зоне АТО, находясь с визитом в Мариуполе, в котором его также сопровождает Президент Украины Петр Порошенко.

Выступая перед бойцами АТО, американский сенатор убедительно заявил, что Путин и его пророссийские наемники никогда не победят свободную и сильную духом Украину.

"Владимир Путин, вы никогда не победите украинский народ и не сможете лишить его свободы и независимости", - заявил обратившись к хозяину Кремля Маккейн.

Далее последовало обращения сенатора к народу Украины. Джон Маккейн сказал, что США поддерживали, поддерживают и всегда в дальнейшем будут поддерживать Украину.

"Мы с вами. Ваша борьба - это наша борьба, и мы победим вместе", - заявил американский сенатор