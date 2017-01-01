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С сегодняшнего дня телеканалы могут требовать от операторов плату за вещание

01.01.2017 09:41
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С сегодняшнего дня телеканалы могут требовать от операторов плату за вещание

Общеукраинские коммерческие телеканалы с сегодняшнего дня получают право требовать от операторов кабельного телевидения плату за трансляцию их контента. Это связано со вступлением в силу 1 января 2017 г. закона Украины №1663-VIII, уточняющего условия распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги (УПУ), пишет 112.
Данный законодательный акт по-новому толкует понятие УПУ, а именно как "перечень телерадиопрограмм, получение которых всеми абонентами провайдера программной услуги является обязательным". В этот перечень отныне входят:
1) ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (до его создания – Национальная телекомпания Украины, вещающая под брендом "UA:ПЕРШИЙ");
2) местные и региональные телерадиоорганизации, которые вещают в пределах не более одной области (или исключительно в пределах Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя) и в соответствии с лицензиями на вещание осуществляют эфирное телевещание или цифровое вещание с использованием радиочастотного ресурса на территории расположения соответствующей многоканальной телесети провайдера программной услуги, при условии, что такие телерадиоорганизации не ретранслируют программы других вещателей;
3) парламентский телеканал "Рада".
Согласно новому закону, провайдер обязан обеспечить всем абонентам возможность получения программ УПУ, при этом для их распространения не нужно заключать договоры с соответствующими телекомпаниями.
Перечень программ УПУ утверждается Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания для населенного пункта (села, поселка, города, района, области, всей Украины), на территории которого осуществляет деятельность провайдер программной услуги, с учетом вида технологии, используемой для осуществления такой деятельности. Также Нацсовету поручено в течение двух месяцев со дня опубликования (8 ноября 2016 г.) вступившего в силу закона утвердить и обнародовать перечень программ УПУ.
Новые условия распространения телепрограмм в составе универсальной программной услуги фактически означают, что общенациональные коммерческие телеканалы исключаются из состава УПУ и переходят на договорные отношения с провайдерами, а значит – получают право требовать от последних плату за вещание в телесетях. Это в свою очередь может повлечь за собой подорожание услуг платного телевидения для абонентов.
Напомним, данный закон был принят Верховной Радой 6 октября 2016 г., президент Украины Петр Порошенко подписал его 3 ноября.



Теги: Донбасс, телеканалы, плата, оператор
 
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