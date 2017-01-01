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Соцсети с восторгом отреагировали на новогоднее обращение Порошенко
01.01.2017 21:10
Украинцы считают, что это одно из лучших поздравлений гаранта за всю историю независимости Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко вызвало бурную одобрительную реакцию в соцсетях. Речь главы государства, которую показали в эфире украинских каналов и опубликовали в Facebook, вдохновила украинцев. Ролик на официальной странице за несколько часов набрал больше 80 тыс. просмотров и 1500 репостов.
"Очень классная речь, очень правильные смыслы, хороший видеоряд и саундтрек. Впервые, за 25 лет, без соплей и стенаний, так держать!" – пишет Вадим Томашевский.
"В этом году отличное поздравление от президента! Наконец-то мы отошли от совдеповских штампов", - считает Александр Светловский.
Источник rbc.ua
Теги: Донбасс, президент, поздравление, соцсети
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