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США еще не сказали последнего слова по Донбассу
01.01.2017 16:17
Соединенные Штаты еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, пишет i24.
"Мы очень надеемся на присоединение к "нормандскому" формату США. Считаем, что с приходом новой администрации позиция Штатов будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования", – отметил Елисеев.
По его словам, официальный Киев надеется, что следующий год принесет более содержательные результаты работы "нормандского" формата.
"Но тут важное значение будут иметь результаты президентских выборов во Франции", – подытожил замглавы АП.
Теги: США, Донбасс, слово
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