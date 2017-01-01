Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

США еще не сказали последнего слова по Донбассу

01.01.2017 16:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
США еще не сказали последнего слова по Донбассу

Соединенные Штаты еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, пишет i24.
"Мы очень надеемся на присоединение к "нормандскому" формату США. Считаем, что с приходом новой администрации позиция Штатов будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования", – отметил Елисеев.
По его словам, официальный Киев надеется, что следующий год принесет более содержательные результаты работы "нормандского" формата.
"Но тут важное значение будут иметь результаты президентских выборов во Франции", – подытожил замглавы АП.



Теги: США, Донбасс, слово
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх