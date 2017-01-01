США еще не сказали последнего слова по Донбассу

01.01.2017 16:17

Соединенные Штаты еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, пишет i24.

"Мы очень надеемся на присоединение к "нормандскому" формату США. Считаем, что с приходом новой администрации позиция Штатов будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования", – отметил Елисеев.

По его словам, официальный Киев надеется, что следующий год принесет более содержательные результаты работы "нормандского" формата.

"Но тут важное значение будут иметь результаты президентских выборов во Франции", – подытожил замглавы АП.