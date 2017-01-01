Тысячи летчиков ВСУ охраняют небо над Украиной

01.01.2017 08:03

Этой ночью 1 января, тысячи военных ВС Украины охраняют воздушные границы нашей страны, пишет Диалог UA.

Украинские военные осуществляют дежурство на командных пунктах и пунктах управления в составе дежурных звеньев. Оперативные службы военных в теснейшем контакте наладили взаимодействие со своими коллегами из соседних государств.

Для несения дежурства привлечены экипажи самолетов Су-27 и Миг-29. Кроме того, нести службу в эту ночь будут силы и средства зенитных ракетных, радиотехнических и специальных войск.

Для более точного и эффективного контроля за воздушным пространством Украины, будет вестись плотный контакт со штабом антитеррористической операции, Управлением госохраны и госорганами, которые также осуществляют обслуживание украинского воздушного пространства.