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Тысячи летчиков ВСУ охраняют небо над Украиной

01.01.2017 08:03
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Тысячи летчиков ВСУ охраняют небо над Украиной

Этой ночью 1 января, тысячи военных ВС Украины охраняют воздушные границы нашей страны, пишет Диалог UA.

Украинские военные осуществляют дежурство на командных пунктах и пунктах управления в составе дежурных звеньев. Оперативные службы военных в теснейшем контакте наладили взаимодействие со своими коллегами из соседних государств.
Для несения дежурства привлечены экипажи самолетов Су-27 и Миг-29. Кроме того, нести службу в эту ночь будут силы и средства зенитных ракетных, радиотехнических и специальных войск.
Для более точного и эффективного контроля за воздушным пространством Украины, будет вестись плотный контакт со штабом антитеррористической операции, Управлением госохраны и госорганами, которые также осуществляют обслуживание украинского воздушного пространства.



Теги: Донбасс, охрана , небо, самолеты
 
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