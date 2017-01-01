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Украина подаст в международный суд на Россию за нарушение Договора о дружбе

01.01.2017 15:30
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Украина подаст в международный суд на Россию за нарушение Договора о дружбе

Замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев подготовил иск в международный суд против Москвы за нарушение Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, подписанного в 1997 году.
Об этом он заявил в интервью "Укринформу".
"Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить", - сказал Пристайко.
Отмечается, что Украина не планирует разрывать это соглашение, поскольку его наличие дает возможность продолжать судебные тяжбы.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым, а позже ввела войска на территорию Донецкой и Луганской областей.
После этого в Верховную Раду был внесен проект об отмене договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Источник 62.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, договор
 
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