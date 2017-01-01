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В Каменском одна петарда спалила департамент финансов горсовета
01.01.2017 17:36
Помещение загорелось на 4 этаже, где находится департамент финансов. Пожар возник примерно в 03.00. Местные СМИ сообщают, что возможно возгорание произошло от петарды, пишет Диалог UA.
Жители Каменского после последнего боя курантов массово вышли на улицы и стали пускать салюты вперемешку с поджиганием петард.
Сумма ущерба устанавливается, пожар оперативно потушили.
Пока предварительной причиной все же считается возгорание от попавшей в здание петарды, хотя вообще непонятно, как она могла залететь в закрытое на 4 этаже окно.
Официальная версия ночного ЧП до сих пор не названа.
Теги: Донбасс, пожар, петарда, горсовет
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