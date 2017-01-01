В Овидиопольском районе снова нашли два зарубленных топором трупа: погибших мужчину и женщину перед смертью зверски добили

01.01.2017 12:53

Жертвы неизвестных были обнаружены в новогоднюю ночь. Убитых нашли в лужах крови. Жители Овидиопольского района умерли насильственной смертью, мужчину и женщину зарубили топором, пишет Диалог UA.

Трупы выявили в одной из усадеб села Прилиманское. На месте работает до сих пор следственная группа и эксперты, привлечены кинологи.

Событие внесено в ЕРДР по статье 115 УК Украины.

Убийство произошло по улице Флотской. Идет следствие, но уже есть двое подозреваемых, которые могут быть причастны к кровавой расправе.

Имена подозреваемых пока не разглашаются.

Добавим, что в Овидиопольском районе за эту неделю – уже второе кровавое двойное убийство. Убийца женщины и ее 2 –летней дочки, который после расправы отрезал погибшим головы и поджег их дом – задержан.

32-летний преступник рассказал, что таким образом он отомстил своему бывшему начальнику, и убил его жену и ребенка.