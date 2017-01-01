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В Овидиопольском районе снова нашли два зарубленных топором трупа: погибших мужчину и женщину перед смертью зверски добили
Жертвы неизвестных были обнаружены в новогоднюю ночь. Убитых нашли в лужах крови. Жители Овидиопольского района умерли насильственной смертью, мужчину и женщину зарубили топором, пишет Диалог UA.
Трупы выявили в одной из усадеб села Прилиманское. На месте работает до сих пор следственная группа и эксперты, привлечены кинологи.
Событие внесено в ЕРДР по статье 115 УК Украины.
Убийство произошло по улице Флотской. Идет следствие, но уже есть двое подозреваемых, которые могут быть причастны к кровавой расправе.
Имена подозреваемых пока не разглашаются.
Добавим, что в Овидиопольском районе за эту неделю – уже второе кровавое двойное убийство. Убийца женщины и ее 2 –летней дочки, который после расправы отрезал погибшим головы и поджег их дом – задержан.
32-летний преступник рассказал, что таким образом он отомстил своему бывшему начальнику, и убил его жену и ребенка.
Теги: Донбасс, женщина, мужчина, убийство
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