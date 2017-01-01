Вводятся референтные цены на некоторые лекарства

01.01.2017 18:45

Кабинет министров Украины одобрил постановление о введении референтных цен на некоторые лекарства с 1 января 2017 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 ноября, пишет 112.

Как сообщает "Интерфакс", решение касается лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы. С 1 апреля предусматривается запуск программы реимбурсации по ним.

"Наши решения позволят вдвое снизить цены на лекарства, а хронически больным – астмой и диабетом – возместить расходы", – констатировал премьер Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что правительство будет жестко реагировать на попытки противодействовать этой реформе со стороны фармацевтической отрасли.

"Если кто-то будет играть с украинскими гражданами в дефицит лекарств, я не буду гоняться за всеми, я найду одного - наибольшего, и сделаю так, чтобы он ощутил, что не уважать украинских граждан нельзя. Для этого у нас есть очень много инструментов различных", – заявил премьер.