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Евросоюз среди приоритетов на 2017 год выделил Украину
02.01.2017 14:05
Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини среди приоритетов ЕС на 2017 год выделила Украину, пишут СМИ.
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил: «Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности среди приоритетов на 2017 год выделила Украину».
По словам Могерини, 2016 стал годом постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах Евросоюза. При этом она сообщила: «В первую очередь в Украине, с большими усилиями по реформированию страны, борьбы с коррупцией, и, конечно же, чтобы достичь полной реализации минских договоренностей для завершения конфликта на востоке страны».
Фото: sharij.net/
Теги: политика, Украина, Донбасс, приоритет, Евросоюз
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