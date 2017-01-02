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Евросоюз среди приоритетов на 2017 год выделил Украину

02.01.2017 14:05
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Евросоюз среди приоритетов на 2017 год выделил Украину

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини среди приоритетов ЕС на 2017 год выделила Украину, пишут СМИ.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил: «Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности среди приоритетов на 2017 год выделила Украину».

По словам Могерини, 2016 стал годом постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах Евросоюза. При этом она сообщила: «В первую очередь в Украине, с большими усилиями по реформированию страны, борьбы с коррупцией, и, конечно же, чтобы достичь полной реализации минских договоренностей для завершения конфликта на востоке страны».


Фото: sharij.net/

Теги: политика, Украина, Донбасс, приоритет, Евросоюз
 
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