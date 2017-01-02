Файлообменние EX.UA возобновил работу на новом домене

02.01.2017 12:18

Об этом сказано в сообщении на стартовой странице портала, сообщает 112.ua.

"Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", сказано в сообщении.

Отмечается, что функционал будет расширяться. Также вводится плата за хранение данных. "FEX.NET должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. Он станет полностью защищенным и абсолютно безопасным", - сказано в заявлении.

Напомним, что 16 ноября, крупнейший в Украине файлообменник EX.UA сообщил о решении прекратить работу. Таким образом ресурс отреагировал на закон о господдержке кино и борьбе с пиратством в интернете (№ 3081-д).