Где в Украине лучше всего жить

02.01.2017 14:32

Луцк и Винница возглавили рейтинг украинских городов по уровню комфорта жизни. Внизу рейтинга оказались Запорожье и Кропивницкий.

Как сообщает “Сегодня”, рейтинг составили результатом опроса сайта бесплатных объявлений.

Отмечается, что больше всего довольны жизнью в городе винничане. А получивший второе место Луцк радует своей спортивной и развлекательной инфраструктурой.

Далее по списку идут Харьков, Ровно и Львов.

Внизу рейтинга оказался Запорожье с плохой экологией и Днепр, где жителей не устраивает дефицит спортивных и культурных заведений.

Третье место с конца поделили Житомир и Херсон. Там отмечены проблемы с экологией, безопасностью и инфраструктурой.

По мнению респондентов, хуже всего к соседям относятся в Житомире и Ивано-Франковске- они стали одними из самых недружелюбных, а самыми грязными городами украинцы назвали Херсон и Николаев.

Вместе с тем лучшая инфраструктура для детей - в Виннице и Харькове, а самым безопасным признали Черновцы.



