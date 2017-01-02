- На клиентов Приватбанка снова начали охоту мошенники15:58
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина15:26
- Запущенная в Мариуполе система Aeros одновременно отслеживает воздух, воду, землю и определяет поведение около двухсот целей15:01
- Визит американских сенаторов на донбасский фронт показал, что мир поддерживает Украину - Порошенко14:44
- Где в Украине лучше всего жить14:32
- Евросоюз среди приоритетов на 2017 год выделил Украину14:05
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года13:53
- Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом Леонидом Проводенко (ФОТО)12:59
- На третий год войны минсоцполитики "нечаянно нашло" 1800 детей-сирот с Донбасса12:33
- Файлообменние EX.UA возобновил работу на новом домене12:18
На клиентов Приватбанка снова начали охоту мошенники
На днях в интернете начали появляться объявления о продаже баз данных “Привата”. Под угрозой попасться на крючок мошенников оказались все клиенты самого крупного банка страны, сообщает zvistka.net.
Кто нагревает руки во время национализации самого большого банка страны, как базы клиентов попадают к преступникам и как по телефону отличить настоящего работника финучреждения от мошенника, выясняла программа “Ранок з Україною” на канале “Украина”.
Очереди в отделениях, пустые банкоматы и неуверенность в завтрашнем дне – так вкладчики ПриватБанка встретили новость о национализации их финучреждения. Мошенники только этого и ждали. “Звонит мне незнакомый номер – начинается на 091. Странный номер. Звонят, уверенно разговаривают, представляются службой безопасности Ощадбанка. “Скажите, пожалуйста, уважаемый абонент, не осуществляли ли вы никаких моментальных платежей?” – рассказывает вкладчица Приватбанка Наталья Липовенко.
Наталья чуть не попала на крючок аферистов. Говорит, действительно поверила, что это Ощадбанк, ведь слышала, что именно с ним могут объединить “Приват”. По телефону девушку попросили проверить, не потеряла ли она свою карту – якобы с нее только что снимали деньги. “Проверяю, а мне говорят: “У вас же ПриватБанк, правильно?” – да, Приватбанк. Говорю: “Но там денег нет, так что ничего страшного”. И сразу бросили трубку. Денег нет – и им нет смысла меня разводить”, – говорит Липовенко.
А вот с теми, у кого деньги есть, разговор продолжается. Просят назвать и реквизиты карты, и секретное слово-пароль, и обещают золотые горы в стабильном государственном банке. Кто верит – остается без денег. “Ни один банковский сотрудник не имеет права требовать личные доступы к картам, какие-то коды, ключи, кодовые слова, какие-то завязанные пароли или телефон, на который это все завязано”, – консультирует адвокат Марина Коломайко.
Украинцы становятся умнее и на такие крючки попадаются уже не так часто. Но и аферисты не пасут задних. Чтобы присвоить себе ваши деньги, теперь им не нужна и ваша карточка – они просто позвонят и, используя историю с национализацией банка, продиктуют вам новые реквизиты вроде как для оплаты вашего кредита. На самом деле это будет счет аферистов. “При изменении реквизитов банк обязан уведомить письменно или лично человека во время встречи с банковским сотрудником – и это в кредитном договоре обязательно указано”, – предупреждает юрист.
Как же аферисты узнают, что вы оплачиваете кредит? Днями в сети начали продавать базы клиентов ПриватБанка. В самом финучреждении доступ к ним имеют единицы, а теперь это может стать доступно миллионам. “Те же специалисты подразделения ІТ, которые эти базы обслуживают, – они, возможно, имеют к ним доступ. В такой же степени этот доступ могут иметь и сами представители службы безопасности”, – говорит эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
В ПриватБанке говорят – утечки данных быть не могло, все защищено. Только если сами работники банка не начали сами похищать эту информацию. А на каждого клиента у них есть настоящее досье – не только паспортные данные и идентификационный код. “В этой базе данных обязательно кредитная линия, имущество человека. Он обязательно указывает свое имущество, где и когда оно приобреталось, какое имущество находится под залогом, сколько выплачено из тела кредита”, – поясняет адвокат.
Если эта информация попадет в руки преступников, им останется только выбирать, кого ограбить в подъезде, кому обчистить квартиру или угнать машину, а у кого похитить родственника с целью шантажа. Если привлечь к ответственности человека, совершившего преступление, еще можно, то найти людей, которые продали ваши данные, практически невозможно.
Фото: www.zvistka.net/
Теги: Украина, Донбасс, карта, ПриватБанк, база данных
- Ажиотажем вокруг "Приватбанка" воспользовались мошенники - афера набирает обороты
- Еврооблигации ПриватБанка рухнули в цене
- Новое нападение на "ПриватБанк". Теперь в Николаеве
- Национализация ПриватБанка - чего ожидать клиентам
- Украинским налогоплательщикам придется заплатить по $150
- Мапу України, зіткану з шевронів українських воїнів, представили у Чікаго (ФОТО)
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год16:24
- В оккупированном Торезе с приходом "русского мира" почти исчезла питьевая вода (ФОТО)15:36
- Басурин "увидел" в районе Дебальцево 200 украинских снайперов, российские СМИ тему подхватили15:32
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина15:26
- Запущенная в Мариуполе система Aeros одновременно отслеживает воздух, воду, землю и определяет поведение около двухсот целей15:01
- Визит американских сенаторов на донбасский фронт показал, что мир поддерживает Украину - Порошенко14:44
- Донецкие "моржи" отметили Новый год купанием в ледяной воде и горячим чаем (ФОТО)14:16
- В Луганске боевики задерживают людей за призывы к борьбе с оккупантами13:56
- Во время праздников российским "Ихтамнетам" запретили покидать расположение частей в военной форме - бояться ненависти местного населения13:35
- Из-за остановки Красноармейской фильтровальной станции без воды осталась часть городов Донецкой области13:13
- Обама выступит с прощальной президентской речью 10 января 16:41
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год16:24
- На клиентов Приватбанка снова начали охоту мошенники15:58
- В оккупированном Торезе с приходом "русского мира" почти исчезла питьевая вода (ФОТО)15:36
- Басурин "увидел" в районе Дебальцево 200 украинских снайперов, российские СМИ тему подхватили15:32
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина15:26
- В ближайшие сутки земляне могут увидеть звездопад15:10
- Запущенная в Мариуполе система Aeros одновременно отслеживает воздух, воду, землю и определяет поведение около двухсот целей15:01
- Визит американских сенаторов на донбасский фронт показал, что мир поддерживает Украину - Порошенко14:44
- Где в Украине лучше всего жить14:32
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Кремль готовится к большой войне?