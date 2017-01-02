На Львовщине неизвестные сожгли музей УПА (ФОТО)

02.01.2017 21:09

В селе Басовка Львовской области неизвестные сожгли музей "Крыивка подпольной типографии УПА". Об этом сообщается на страничке "Криївка – Музей" в Facebook, передает "Апостроф".

Музей УПА был открыт 7 сентября 2014 года. На том месте, где стоял музей, 16 августа 1955 года состоялся бой между воинами УПА и отрядом НКВД. Украинские повстанцы старались как можно дольше вести боевые действия, поскольку необходимо было выиграть время для уничтожения архивных материалов УПА.

Здание, которое было типографией УПА, ранее использовали бойцы польско-украинской войны 1918-1919 годов.