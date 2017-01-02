Нардеп Ляшко поделился новогодней едой с киевскими бездомными (ФОТО)

02.01.2017 17:11

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился едой со своего новогоднего стола с бездомными на главном железнодорожном вокзале Киева. Об этом политик сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Бездомные — тоже люди, поэтому относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Мое задание, чтобы в Украине было меньше бездомных, особенно детей", — написал политик.