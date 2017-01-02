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Нардеп Ляшко поделился новогодней едой с киевскими бездомными (ФОТО)

02.01.2017 17:11
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Нардеп Ляшко поделился новогодней едой с киевскими бездомными (ФОТО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился едой со своего новогоднего стола с бездомными на главном железнодорожном вокзале Киева. Об этом политик сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Бездомные — тоже люди, поэтому относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Мое задание, чтобы в Украине было меньше бездомных, особенно детей", — написал политик.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, Киев, еда, бездомный, Олег Ляшко, железнодорожный вокзал
 
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