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Нардеп Пашинский рассказал о перестрелке и опубликовал "кровавое фото"

02.01.2017 09:13
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Нардеп Пашинский рассказал о перестрелке и опубликовал "кровавое фото"

Народный депутат Сергей Пашинский прокомментировал обстоятельства инцидента, в результате которого нардеп, защищаясь от нападающего, применил огнестрельное оружие.

Об этом Пашинский написал на своей Facebook-странице, передает сайт bykvu.com.

"Хотел бы добавить ясности в некоторые моменты, которые вызвали большой резонанс, дополнительно к уже данной мной информации. Да, я был без охраны. Незапланировано с женой решили поехать в кинотеатр "Баттерфляй Кантри". Поскольку это была суббота, перед Новым Годом, я отпустил водителя и охрану. Жена была сама за рулем. После окончания сеанса, примерно в 17:15 мы въехали с трассы Киев - Одесса в поворот на свое село Хлепча", - написал нардеп.

По словам Пашинского, жена депутата вынуждена была резко затормозить перед большим автомобилем, без включенных габаритов, на темном участке дороги. Оружие, которое имел при себе нардеп, имеет разрешение и зарегистрировано.

"Я применил это оружие только после удара стеклянной бутылкой по голове, чему есть подтверждение от независимых свидетелей. Показания свидетелей и осмотр места событий подтверждают, что я сделал предупредительный выстрел вверх, а второй, уже после удара меня бутылкой, совершил в ногу нападающему. Пистолет сейчас изъято на соответствующую экспертизу", - добавил нардеп.

Напомним, в субботу вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района между местным жителем и одним из народных депутатов произошел инцидент, во время которого последний применил огнестрельное оружие.

 


Фото: https://bykvu.com/

Теги: Донбасс, ранение, оружие, перестрелка, Сергей Абрамов, народный депутат
 
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