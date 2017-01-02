"Нас соседи притеснили, свое пихали счастье, хоть мы не просили" - "Квартал 95" порадовал новой песней (ВИДЕО)

02.01.2017 07:45

Комики студии "Квартал 95" в новогоднем выступлении отличились яркой песней о текущей ситуации в Украине. Актеры перепели песню "Гули Гуси Голуби" Сергея Бабкина.

В своем выступлении "Квартал" затронул вопросы нестабильности курса доллара, а также ряд других важных нюансов современной жизни.

"Гули Гуси Голуби.. мы ж еще так молоды, сохранить бы голову..

Жизнь всегда была так щедра, пережили Виктора, выдержим Петра", - поют актеры.

Не оставили без внимания и вопрос российской агрессии.

"Нас соседи притеснили, свое пихали счастье, хоть мы не просили.

С новой надеждой идем в Новый год – мы еще не "на", но уже й не "под", - поют комики.