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Погода в Украина на 2 января: на востоке снег, на западе переменная облачность

02.01.2017 08:44
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Погода в Украина на 2 января: на востоке снег, на западе переменная облачность

В понедельник, 2 января, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков, сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, на западе страны ожидается переменная облачность. Температура днем от -4 до +1. В северной части Украины также без осадков, температура до -1 до +1. В восточных областях местами ожидается снег, днем от -2 до 0. На юге без осадков, дневная температура от 0 до +4.

В Киеве переменная облачность, температура от -1 до +1.


Фото: https://twitter.com

Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
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