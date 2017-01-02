Сколько праздничных и выходных дней будет у украинцев в наступившем году

02.01.2017 21:59

В 2017 году украинцев ждет несколько государственных праздников, а значит — и больше выходных дней. zvistka.net напоминает о главных праздниках в 2017 году.

7 января — Рождество (поскольку праздник приходится на субботу, выходным днем также будет 9 января)

13 января — Старый Новый год

19 января — Крещение

20 — 26 февраля — Масленица

26 февраля — Прощенное воскресенье

8 марта- Международный женский день

9 апреля — Вербное воскресенье

16 апреля — Пасха (17 апреля также будет выходным)

1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся

9 мая — День Победы над нацизмом (8 и 9 мая — выходные, но за 8-е число рабочий день переносится на субботу, 13 мая)

4 июня — Троица (5 июня — выходной)

28 июня — День конституции Украины

24 августа — День Независимости (25 августа тоже будет выходным, но за него придется отработать в субботу, 19 августа)

14 октября — День защитника Украины (понедельник, 16 октября, — выходной)

СКОЛЬКО ВСЕГО ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ БУДЕТ В 2017-М ГОДУ

С учетом выходных и праздничных дней в 2017-м году украинцев ждет 105 дней отдыха:

Январь — 9 выходных дней, включая 2 госпраздника;

Февраль — 8 выходных дней;

Март — 8 выходных дней, включая 1 госпраздник;

Апрель — 10 выходных дней, включая 1 госпраздник;

Май — 8 выходных дней, включая три праздничных;

Июнь — 8 выходных дней, включая два госпраздника;

Июль — 10 выходных дней;

Август — 8 выходных дней, включая один госпраздник;

Сентябрь — 9 выходных дней;

Октябрь — 9 выходных дней, включая один госпраздник;

Ноябрь — 8 выходных дней;

Декабрь — 10 выходных дней.