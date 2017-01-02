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Сколько праздничных и выходных дней будет у украинцев в наступившем году
В 2017 году украинцев ждет несколько государственных праздников, а значит — и больше выходных дней. zvistka.net напоминает о главных праздниках в 2017 году.
7 января — Рождество (поскольку праздник приходится на субботу, выходным днем также будет 9 января)
13 января — Старый Новый год
19 января — Крещение
20 — 26 февраля — Масленица
26 февраля — Прощенное воскресенье
8 марта- Международный женский день
9 апреля — Вербное воскресенье
16 апреля — Пасха (17 апреля также будет выходным)
1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся
9 мая — День Победы над нацизмом (8 и 9 мая — выходные, но за 8-е число рабочий день переносится на субботу, 13 мая)
4 июня — Троица (5 июня — выходной)
28 июня — День конституции Украины
24 августа — День Независимости (25 августа тоже будет выходным, но за него придется отработать в субботу, 19 августа)
14 октября — День защитника Украины (понедельник, 16 октября, — выходной)
СКОЛЬКО ВСЕГО ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ БУДЕТ В 2017-М ГОДУ
С учетом выходных и праздничных дней в 2017-м году украинцев ждет 105 дней отдыха:
Январь — 9 выходных дней, включая 2 госпраздника;
Февраль — 8 выходных дней;
Март — 8 выходных дней, включая 1 госпраздник;
Апрель — 10 выходных дней, включая 1 госпраздник;
Май — 8 выходных дней, включая три праздничных;
Июнь — 8 выходных дней, включая два госпраздника;
Июль — 10 выходных дней;
Август — 8 выходных дней, включая один госпраздник;
Сентябрь — 9 выходных дней;
Октябрь — 9 выходных дней, включая один госпраздник;
Ноябрь — 8 выходных дней;
Декабрь — 10 выходных дней.
Фото: www.zvistka.net/
Теги: Украина, Донбасс, праздники, выходной
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