250 тысяч захоронений: кому из выдающихся украинцев грозит эксгумация

03.01.2017 21:25

Представитель Института национальной памяти Павел Подобед заявил, что за пределами Украины находится свыше 250 тысяч захоронений выдающихся украинцев, многие из которых могут быть ликвидированы в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба украинской организации, передает Обозреватель.

По словам Подобеда, на одном лишь Ольшанском кладбище в Праге уже в 2017 году могут эксгумировать останки трех человек.

"В Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского современного театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдуковской; инженера-строителя Александра Ярошевского", – резюмировал представитель Института национальной памяти.

Министр культуры Евгений Нищук в эфире телеканала 112 Украина также подтвердил, что его ведомство уже составляет список выдающихся украинцев, останки которых можно будет перезахоронить в Украине.

Как сообщалось ранее, 3 января стало известно, что в Чехии собираются провести принудительную эксгумацию останков Олеся (настоящее имя Александр Кандыба), похороненного на Ольшанском кладбище в Праге в 1944 году.

Источник: from-ua.com.