- 250 тысяч захоронений: кому из выдающихся украинцев грозит эксгумация21:25
- Украина пригрозила Ле Пен за ее слова о Крыме20:48
- У нардепа Пашинского изъяли пистолет и разрешение на него20:35
- Несколько существенных причин остаться жить в Украине20:15
- Во Львове горит завод "Электрон"19:45
- На Рождество в Украину вторгнется арктический воздух, принесет сильные морозы19:20
- В Украину завезли рекордное количество контрабандного спирта19:01
- Как насладиться выходными даже дома: 7 действенных советов18:20
- Дружина потерпілого розповіла, як поклала Пашинського на землю (ВІДЕО)17:57
- Доник о том, как добиться изменений в украинской армии17:48
250 тысяч захоронений: кому из выдающихся украинцев грозит эксгумация
Представитель Института национальной памяти Павел Подобед заявил, что за пределами Украины находится свыше 250 тысяч захоронений выдающихся украинцев, многие из которых могут быть ликвидированы в ближайшее время.
Об этом сообщает пресс-служба украинской организации, передает Обозреватель.
По словам Подобеда, на одном лишь Ольшанском кладбище в Праге уже в 2017 году могут эксгумировать останки трех человек.
"В Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского современного театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдуковской; инженера-строителя Александра Ярошевского", – резюмировал представитель Института национальной памяти.
Министр культуры Евгений Нищук в эфире телеканала 112 Украина также подтвердил, что его ведомство уже составляет список выдающихся украинцев, останки которых можно будет перезахоронить в Украине.
Как сообщалось ранее, 3 января стало известно, что в Чехии собираются провести принудительную эксгумацию останков Олеся (настоящее имя Александр Кандыба), похороненного на Ольшанском кладбище в Праге в 1944 году.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Прага, эксгумация, захоронение
- "Убирайтесь, оккупанты" - Прага встретила "любимых волков" Путина (ВИДЕО)
- В Праге жестоко избили байкера "Хирурга", - СМИ
- Откровения от губернатора Донетчины - о "зависших" жителях области, провале патриотов на выборах и сотрудничестве с Ахметовым (ВИДЕО)
- «Вони хотіли приготувати барбекю, але спалили власний дім» - The Times про донецького олігарха Ахметова
- Ахметов не встречался с Захарченко, это провокация,- пресс-служба олигарха
- "МГБ ДНР" не пропустило на территорию "республики" представителя Ахметова
- Бывший пленный «ДНР» сообщил, как «Моторола» убил «киборга» Броневицкого21:40
- Доник о том, как добиться изменений в украинской армии17:48
- Климкин с новым главой ОБСЕ прибыли в Мариуполь 17:35
- В Покровске задержана женщина, изготовляющая паспорта для ДНР15:12
- Луганск: пьяный сепаратист получил серьезные травмы при взрыве самодельной петарды13:38
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой12:50
- СМИ: 2017 год на Донбассе, скорее всего, будет очередным годом невнятной позиционной войны11:10
- В зоне АТО Украина понесла небоевые потери09:45
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко09:28
- Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам08:25
- Бывший пленный «ДНР» сообщил, как «Моторола» убил «киборга» Броневицкого21:40
- 250 тысяч захоронений: кому из выдающихся украинцев грозит эксгумация21:25
- Назван продукт, который укрепит женское здоровье21:00
- Украина пригрозила Ле Пен за ее слова о Крыме20:48
- У нардепа Пашинского изъяли пистолет и разрешение на него20:35
- Несколько существенных причин остаться жить в Украине20:15
- Во Львове горит завод "Электрон"19:45
- Вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе19:35
- На Рождество в Украину вторгнется арктический воздух, принесет сильные морозы19:20
- В Украину завезли рекордное количество контрабандного спирта19:01
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО