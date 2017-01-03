«Черноморец» покинули два ведущих футболиста

03.01.2017 16:25

Одесский «Черноморец» попрощался с двумя футболистами, которые были основными в первой части сезона.

Капитан команды Артем Филимонов и голкипер Евгений Боровик больше не являются «моряками», сообщают «Вести».

Соглашение с Филимоновым подошло к концу, а контракт с Боровиком расторгнут по инициативе футболиста.

Оба игрока получили статус свободных агентов.

В текущем сезоне 31-летний вратарь провел в чемпионате 17 матчей, в которых пропустил 16 голов.

На счету 22-летнего хавбека 16 матчей в Премьер-лиге и один забитый гол.

Фото: пресс-служба клуба.

Источник: comments.ua.