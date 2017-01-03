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Експерт пояснив, що стримує Путіна у повномасштабній війні з Україною
На сьогоднішній день повномасштабний наступ Російської Федерації на Україну має досить низький рівень ймовірності. Однак не потрібно ігнорувати такий розвиток подій, зважаючи на негативні наслідки, які він може принести. Про це розповів один з керівників програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова Олексій Мельник, передає replyua.net.
У своєму повідомленні експерт зазначив, що Росія у своїх планах війни проти України розробляла план з використання військової авіації. «На даний момент Кремль регулярно досягає успіхів за рахунок обмеженого та прихованого застосування неофіційних військових формувань проти України», - каже він. «В той час, коли у 2014 російсько-сепаратистські війська активно наступали на території України, були помічені факти застосування військової авіації. Також такий сценарій готувався і на ввесь наступний час, проте реакція Заходу змусила Путіна пригальмувати коней», - вважає Мельник.
В той самий час він пояснив детальніше, чому Кремль стримується від застосування літаків: «Тоді б масштаб бойових дій був би зовсім інший. Так само і реакція Євросоюзу та Сполучених Штатів була б більш гострою», - зауважив експерт.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
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