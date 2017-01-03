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Эксгумация украинского поэта в Чехии: что предпримет Украина

03.01.2017 15:50
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Эксгумация украинского поэта в Чехии: что предпримет Украина

Стало известно, что будет с эксгумированным в Чехии украинским поэтом.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Politeka.

«Прах Александра Олеся, так же, как и сотен других выдающихся украинцев, должен быть похороненным на родной земле с согласия его родственников», — пишет он.
Также он отмечает, что ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице Украины.

По словам Гройсмана, сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии.
«В свою очередь, правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев. В то же время при Министерстве культуры будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев», — добавил он.

Напомним, в Чехии останки известного украинского писателя Александра Олеся планируют перезахоронить сегодня, 3 января, в 12:00.

В могиле поэта хотят похоронить выходца из Украины Владимира Михайлишина, который до своей смерти платил взносы чешскому правительству за могилу Олеся. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно выяснить, возможно ли перезахоронить Александра Олеся в Украине.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, Чехия, поэт, эксгумация
 
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