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Как насладиться выходными даже дома: 7 действенных советов
Путешествие в новый город или страну - это едва ли не самый популярный способ провести свой отпуск. Однако не всегда на такие путешествия хватает времени или денег.
Но получить не меньшее удовольствие от отпуска можно и дома. Ведь и в родном городе можно наконец расслабиться, отключиться от работы и уделить время самому себе.
Lifehacker дает несколько советов, которые создадут ощущение настоящего отпуска в домашних условиях.
Больше гуляйте
Путешествие - это почти всегда активный отдых, конечно, если вы не предпочитаете постель в гостинице 24 часа в сутки. Отдохнуть активно можно и в своем городе.
И если вам кажется, что уже во всех парках или интересных местах вы были, то возможно самое время "расширить" реальность? Например, можете полностью окунуться в популярную игру Pokеmon Go. И не стоит сейчас смеяться! Эта игра позволит взглянуть на свой город по-новому и найти новые маршруты для прогулок.
Найдите что-то интересное
Новые впечатления вызывают в мозгу выброс дофамина и даже положительно влияют на память. Изменение места так же полезно, как и отдых.
Найти малоизвестные, но интересные места в вашем городе можно даже в Instagram. Наверняка есть места, которые вы еще не видели. Составьте свой маршрут и отправляйтесь на прогулку.
Попробуйте что-то новое
Во время путешествия, особенно в другие страны, всегда хочется попробовать чего местного. Но получить новые гастрономические впечатления можно и дома.
Самое время посетить интересные кафе и рестораны, на которые всегда не хватало времени. Или если вы питаетесь только в ресторанах, попробуйте приготовить что-то оригинальное дома.
Другая культура
Открывать для себя другую культуру можно и дома. Способ для отважных: сдайте свободную комнату в вашей квартире, как в хостеле. Или предложите переночевать у себя с помощью сервиса CouchSurfing. Туристы из других стран принесут в вашу квартиру массу новых впечатлений и интересных историй.
Если же для вас такой способ не подходит, попробуйте просто посмотреть фильм в оригинале с субтитрами. Это также позволит окунуться в другую культуру.
Расслабьтесь
Отпуск - прекрасное время, чтобы насладиться музыкой и ни о чем не думать.
Если почувствуете, что подбирается стресс, сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте пять глубоких вдохов, обращая внимание на паузу между вдохом и выдохом.
Побудьте наедине
"Домашний" отпуск имеет очень привлекательное преимущество над тем, который вы проведете в путешествии - это время, чтобы побыть наедине с собой. Если вы будете уделять хотя бы полчаса только на себя и свои мысли, то это поможет сбросить напряжение, а также поможет разобраться в себе.
Никакой работы!
Ограничьте свой доступ к интернету, чтобы не было соблазна проверить рабочую почту. Включите авиарежим или выключите сообщения во всех мессенджерах, связанных с работой.
Помните, отпуск, даже проведенный дома - это только ваше собственное время!
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, праздники, советы
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