Как украинцы заплатят за оздоровление ПриватБанка

03.01.2017 14:52

Оздоровление «Привата» будет проводиться за счет снижения жизненного уровня всех граждан.

Такое мнение в интервью Politeka высказал Виктор Суслов, экс-министр экономики.

По его мнению, национализация ПриватБанка засвидетельствовала кризис банковской системы, который на «Привате» не закончится. Он предполагает, что в 2017 году еще ряд коммерческих банков не смогут выполнять свои обязательства.

Суслов говорит, национализация ПриватБанка приведет к дополнительным затратам, которые связаны с необходимостью покрыть 148 млрд грн потерь этого финучреждения. «Делать это придется за счет дополнительной эмиссии НБУ. Оздоровление «Привата» будет проводиться за счет снижения жизненного уровня всех граждан. Постепенно будет происходить ускорение темпов инфляции, дальнейшее обесценивание гривны», — говорит он.

Он также подчеркивает, Украина имеет кризис инфраструктуры: в плохом состоянии дороги, мосты, железная дорога. Переживает кризис энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство. «Нужно вложить большие деньги в поддержание стареющего жилого фонда, замену труб, электросетей, а их нет. Поэтому в этом году для большинства населения уровень жизни будет снижаться», — считает Суслов.

Экономист уверен, будет усиливаться социальная дифференциация в обществе, которое все больше будет делиться на два полюса: богатых и бедных. На этом фоне будет расти эмиграция из Украины, будет продолжаться деиндустриализация – переход страны к аграрно-сырьевой экономике.

Бывший министр экономики подчеркивает, что в Украине некому проводить реформы, так как у нас олигархическое государство.

«Поэтому настоящих реформ, которые бы были нацелены на выход страны из кризиса и повышение благосостояния граждан, не будет. Будет продолжаться ожесточенная борьба за собственность», — рассказал он.

Источник: politeka.net.