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Кандидат в президенты Франции сделала скандальное заявление о Крыме

03.01.2017 14:38
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Кандидат в президенты Франции сделала скандальное заявление о Крыме

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма является законной.

Как сообщает Politeka, об этом Ле Пен сказала в эфире телеканала BFM-TV.

«Я не считаю, что присоединение было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России. Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум»,- заявила она.

При этом официальный Париж придерживается позиции, согласно которой присоединение полуострова к РФ является незаконным.

Напомним, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен испытывает трудности с финансированием своей кампании на предстоящих во Франции президентских выборах. По ее словам ни один из французских банков не согласился выдать ей кредит на проведение предвыборной кампании.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Франция, аннексия
 
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