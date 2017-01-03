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Кандидат в президенты Франции сделала скандальное заявление о Крыме
Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма является законной.
Как сообщает Politeka, об этом Ле Пен сказала в эфире телеканала BFM-TV.
«Я не считаю, что присоединение было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России. Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум»,- заявила она.
При этом официальный Париж придерживается позиции, согласно которой присоединение полуострова к РФ является незаконным.
Напомним, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен испытывает трудности с финансированием своей кампании на предстоящих во Франции президентских выборах. По ее словам ни один из французских банков не согласился выдать ей кредит на проведение предвыборной кампании.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Франция, аннексия
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