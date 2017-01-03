Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин

03.01.2017 07:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин

К выводу, что шоколад помогает снизить риск инсульта, исследователи пришли, опросив около 40 тысяч мужчин-шведов старше 49 лет.

Если мужчины будут есть каждый день шоколад небольшими порциями, то это поможет им снизить риск инсульта. К такому выводу пришли ученые в результате проведения эксперимента, пишет "Ортодокс".

Они считают, что риск снижается на 17%. К таким выводам пришили научные работники из шведского Каролингского института. Их недавние исследования показали, что шоколад помогает бороться с ССЗ.

К выводу, что шоколад помогает снизить риск инсульта, исследователи пришли, опросив около 40 тысяч мужчин-шведов старше 49 лет. И установили, что те, кто ел больше шоколада, реже переживали инсульт, чем те, кто не ели эту сладость.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, шоколад, польза, мужчины, медики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх