Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин

03.01.2017 07:35

К выводу, что шоколад помогает снизить риск инсульта, исследователи пришли, опросив около 40 тысяч мужчин-шведов старше 49 лет.

Если мужчины будут есть каждый день шоколад небольшими порциями, то это поможет им снизить риск инсульта. К такому выводу пришли ученые в результате проведения эксперимента, пишет "Ортодокс".

Они считают, что риск снижается на 17%. К таким выводам пришили научные работники из шведского Каролингского института. Их недавние исследования показали, что шоколад помогает бороться с ССЗ.

К выводу, что шоколад помогает снизить риск инсульта, исследователи пришли, опросив около 40 тысяч мужчин-шведов старше 49 лет. И установили, что те, кто ел больше шоколада, реже переживали инсульт, чем те, кто не ели эту сладость.

Источник: segodnya.ua.