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На Рождество в Украину вторгнется арктический воздух, принесет сильные морозы
В Украине 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры в 15 областях ночью до 13-19° мороза, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза.
Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По прогнозам синоптиков, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое снижение температуры: ночью до 13-19° мороза (во Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях), местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях ночью и днем до 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье - до 0-6° мороза.
В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/сек.
8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на Юге и Востоке станут ослабятся и прекратятся.
Источник: pogoda.unian.net.
Теги: Донбасс, погода, Рождество, мороз
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