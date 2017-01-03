НБУ: Пенсійний збір під час готівкових операцій скасовано

03.01.2017 16:35

Від 1-го січня 2017 року свою силу втратила норма про стягування 2% пенсійного збору під час операцій з обміну валют. Про це повідомляє прес-центр Національного банку, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.



«Станом на 1-ше січня поточного року чинності набула стаття щодо скасування 2-відсоткового збору під час готівкових операцій», - зазначили у повідомленні. Раніше повідомлялося, що 20-го грудня минулого року Верховна Рада ухвалила проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу стосовно забезпечення збалансованості у надходженнях до державного бюджету у 2017 році». Дане рішення було опубліковано 31-го грудня.



Вперше збір з валютних операцій в Україні було впроваджено у 1998 році як тимчасовий захід. До 2006 року збір становив 1.5 процента. У 2007-му знизили до 1%. Наступного року – до 0.5%. У 2009 році ставка впала до 0.2 відсотка. На початку 2011 року пенсійний збір з валютних операцій було скасовано. Проте вже у 2014 році його знову повернули на рівні 0.5%. на початку 2015 року збір підвищили до 2%. Проте на цей раз збір перестали платити юридичні особи. Даний захід ввів у тінь обмінники, які обхідним шляхом (без чеків) обмінювали валюту.

Источник: replyua.net.