Несколько существенных причин остаться жить в Украине

03.01.2017 20:15

В свете последних новостей все больше украинцев подумывают о том, чтобы уехать за границу.

Эксперты уверены, что в Украине еще не все потеряно, надо только воспользоваться возможностями, сообщает BusinessViews.

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Раньше казалось, что это фантастика. Раньше для того, чтобы попасть во власть, нужны были куча денег, связи и умение лгать, не краснея при этом. Но сейчас в Украине можно самостоятельно строить страну, о которой мечтаешь. Вот например, Виталий Дякив в 2015 году стал самым молодым сельским главой Украины. В 21 год на выборах он победил 50-летнего оппонента, который руководил селом уже 9 лет. За год работы кардинально изменить ситуацию сложно, но, как говорят местные активисты, власть точно стала прозрачнее и дружелюбнее. В селе появились скверы, мощеная дорога, остановки, проект канализации. А вот Александр Топоривский в том же году стал главой Благодатного сельсовета Волынской области. Сейчас ему 26 лет. Улицы заасфальтировали, на них появилось освещение, появился подробный отчет о бюджете, 28 госуслуг можно получить через iGov, в селе есть детская спортплощадка. А в Черкасской области село Подольское возглавил 22-летний Артем Кухаренко.

IT и агробизнес - самые перспективные отрасли Украины

Вот несколько важных цифр об украинском IT:

Отрасль дает 3% ВВП Украины.

В ней заняты от 90 до 110 тысяч человек, и каждый год количество айтишников увеличивается на 15-20 тысяч.

В 2015 году айтишники экспортировали услуг на 1,7 миллиардов долларов - и цифра постоянно растет. И уже сейчас средняя зарплата в отрасли - 2 тысячи долларов в месяц.

Пока что украинские программисты сосредоточены на аутсорсинге: пишут куски кода, а не полностью готовое ПО, делают заказы для западных компаний. Но аутсорсинг - это первый шаг к созданию ПО полного цикла. Израиль, который называют одной из самых лучших стран для стартапов, начинал также.

Агросектор, медицина, виртуальная реальность, финтех, машиностроение, военная сфера, интернет вещей - отрасли, в которых есть огромная потребность в IT-решениях. В масштабах всего мира, потому что айтишники работают в основном на мировой рынок - внутренний рынок большинства стран слишком мал, а бизнес уже давно стал международным.

Уже сейчас Украина установила много мировых рекордов в агробизнесе. И показательнее всего - украинские продукты в супермаркетах всего мира. Хоть зарплаты в сельском хозяйстве существенно меньше, чем в IT, лучшее доказательство того, что это перспективная отрасль - рост населения Земли, которое к 2050 году составит почти 10 миллиардов человек, и рост потребности в еде. Количество стран, которым нужна продовольственная помощь, в 2016 году увеличилось на 6 штук в сравнении с 2015 - это значит, что у Украины стало больше потенциальных покупателей зерна. Тем более что стоимость пшеницы в ближайшие пару лет будет расти, а железной руды - снижаться. Делать прогнозы на более длительный срок сложно, но пока что тенденция для нашей страны благоприятная.

Украина будет экономически развиваться - инвесторы в этом уверены

Западные компании и финансовые организации также инвестируют в АПК, американцы и голландцы - в фармотрасль. И почти каждый месяц появляются аналогичные новости: то украинские бизнесмены открыли новый завод, то иностранцы.

Украине выделяют кредиты и безвозвратную помощь. Последняя новость - ЕС дает деньги на реформу госуправления и приграничное сотрудничество, 470 миллионов евро. Это значит, что в Украину верят. Видят потенциал и уверены, что вложения окупятся. Потому что никто не будет выбрасывать миллиарды, понимая, что шансов на успех нет.

Бедность заставляет генерировать новые идеи, в которые верят инвесторы

Украинцы пытаются активно вырваться из бедности. Следствие - высокая мотивация, готовность рисковать, гибкость ума и сосредоточенность на результате. Это отличная среда для того, чтобы в стране активно развивались стартапы - бизнес-проекты, нацеленные на бурный рост и всемирную славу. Сейчас в Украине развиваются более 2 тысяч стартапов.

Стоимость жизни меньше, чем в большинстве стран

И в данный момент это наше преимущество. Потому что этот фактор учитывают инвесторы, принимая решения вложить деньги: строить тут заводы, открывать подразделения компаний. Низкая стоимость жизни сокращает расходы инвестора, увеличивает прибыль - как раз то, что ему надо. Это делает Украину более привлекательной для инвестиций.

Украинский рынок пока что не такой насыщенный, как в более развитых государствах

Это значит, что в Украине больше возможности для развития бизнеса. Парфюмерия, гостиничный бизнес, производство молокопродуктов, выращивание ягод, кинотеатральный рынок, страховой бизнес, IT, услуги лабораторий, ресторанная деятельность, производство бытовой техники... Эти и другие сферы еще относительно свободны.

В Украине постоянно что-то происходит, она стремительно меняется

На первый взгляд, в стране настоящий хаос. Принимается куча новых законов, происходят митинги, появляются и исчезают компании, политики по несколько раз в год становятся то кумирами, то объектами для ненависти. На самом деле такой жизнью бурлят не так уж и много стран: США, развитые государства Западной Европы, Канада, Австралия, Япония. Это значит, что Украина живет полной жизнью и развивается.

Принимаются реформаторские законы

Именно сейчас, при куче недостатков нынешней власти, приняты больше всего нужных Украине законов. Есть хорошее антикоррупционное законодательство, децентрализация увеличила доходы местных бюджетов в полтора раза, запущена реформа госкомпаний, некоторые из них уже стали приносить прибыль, началась реформа полиции, судов, госзакупки стали прозрачными, создается рынок газа, запущен процесс создания рынка электроэнергии, карманные банки выводятся с рынка, в стране появилась армия. Эти и многие другие законы - основа для экономического роста в ближайшем будущем.

Источник: from-ua.com.